Українська важкоатлетка Деха перемогла на Кубку світу в Римі

Фото: Ірина Деха (twitter.com/OlympicUA)

Спортсменка змагалася в категорії до 76 кг

Українська важкоатлетка Ірина Деха стала переможницею Кубка світу, який проходив в столиці Італії Римі. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

23-річна спортсменка змагалася в категорії до 76 кг. З шести спроб (по три в двох вправах) вона вдало використала половину. Результат Ірини в ривку склав 106 кг, і 130 кг - у поштовху. Таким чином, з результатом 236 кг у сумі українка завоювала золоту нагороду.

Вітаємо українку Ірину Деху з перемогою на Кубку світу з важкої атлетики у Римі. Результат нашої спортсменки, що виступає у ваговій категорії до 76 кг, 236 кг (106 - у ривку, 130 у поштовху).#roma2020wwcup pic.twitter.com/v2IjkXFV5j — НОК України (@OlympicUA) January 31, 2020

У 2016 році спортсменка на змаганнях у Норвегії стала чемпіонкою Європи. Перемога у Римі - перше досягнення на світовому рівні. На чемпіонаті світу у вересні минулого року Деха втратила бронзову медаль, оскільки виявилася важче суперниці на 150 грамів за однакових результатів.

Нагадаємо, Дмитро Чумак у 2018 році завоював для України першу нагороду на світовій першості з важкої атлетики в столиці Туркменістану. Спорсмент став срібним призером у ваговій категорії до 102 кг.