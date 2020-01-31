ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українська важкоатлетка Деха перемогла на Кубку світу в Римі

Новини » Спорт     31.01.2020 - 11:55
Українська важкоатлетка Деха перемогла на Кубку світу в Римі
Фото: Ірина Деха (twitter.com/OlympicUA)

Спортсменка змагалася в категорії до 76 кг

Українська важкоатлетка Ірина Деха стала переможницею Кубка світу, який проходив в столиці Італії Римі. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

23-річна спортсменка змагалася в категорії до 76 кг. З шести спроб (по три в двох вправах) вона вдало використала половину. Результат Ірини в ривку склав 106 кг, і 130 кг - у поштовху. Таким чином, з результатом 236 кг у сумі українка завоювала золоту нагороду.

У 2016 році спортсменка на змаганнях у Норвегії стала чемпіонкою Європи. Перемога у Римі - перше досягнення на світовому рівні. На чемпіонаті світу у вересні минулого року Деха втратила бронзову медаль, оскільки виявилася важче суперниці на 150 грамів за однакових результатів.

Нагадаємо, Дмитро Чумак у 2018 році завоював для України першу нагороду на світовій першості з важкої атлетики в столиці Туркменістану. Спорсмент став срібним призером у ваговій категорії до 102 кг.

МОК позбавив українського штангіста Торохтія золота Олімпіади-2012 Українські шаблістки вибороли срібло на Кубку світу в Тунісі
Новини України победаКубок миратяжелая атлетика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся