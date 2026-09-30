В Ukrainian Fight Drone Simulator появилась миссия, воспроизводящая операцию "Паутина"

Команда Ukrainian Fight Drone Simulator (UFDS) выпустила миссию "Паутина" на основе спецоперации СБУ с применением дронов. Она уже доступна пользователям симулятора в Steam и военной версии.

Команда UFDS выпустила миссию "Паутина", которая представляет собой реконструкцию спецоперации Службы безопасности Украины с применением беспилотников против российской стратегической авиации в июне 2025 года. Теперь миссия доступна всем пользователям UFDS в Steam и военной версии симулятора.

Фото: симулятор UFDS выпустил миссию по спецоперации "Паутина" (скриншот UFDS)

Во время работы над реконструкцией разработчики пообщались с операторами, участвовавшими в "Паутине". Один из пилотов ЦСО "А" СБУ также лично протестовал миссию.

"Было ностальгически снова залететь на этот аэродром. Ты видишь, как расположены самолеты, вспоминаешь ту картинку. Я не мог поверить своим глазам, что я действительно здесь и действительно вижу эти цели, которые были определены. И эта миссия реально позволяет вернуться в тот момент. И поведение дрона очень близко к тому, что было во время боевого задания", - прокомментировал он.

"Имерсивный эпос": что это за формат

Так разработчики UFDS называют формат, в котором речь идет не только об отдельной миссии. По их словам, цель состоит в сохранении событий, уже вошедших в историю дронов, в новом интерактивном виде. Пользователь сможет не только увидеть их в видео или прочитать о них, но самостоятельно пройти миссию и почувствовать себя пилотом.

"Паутина" стала первой такой миссией из серии. Команда планирует добавлять и другие реконструкции "легендарных миссий", формируя цифровое историческое наследие дроновой войны.

Что рассказал участник операции

Вместе с релизом UFDS выпустила видео с участником операции. По его словам, до последнего операторы не знали, с какими именно целями будут работать. Реальное течение операции отличалось от того, к чему они готовились. Были моменты, когда что-то шло не по плану, и финал миссии полностью зависел от мастерства пилотов.

Фото: симулятор UFDS выпустил миссию по спецоперации "Паутина" (скриншот UFDS)

"Игрок может пройти миссию с десятой попытки и решить, что она была не такой уж сложной. Но реальные операторы не имели возможности начать уровень заново", - отмечают в команде UFDS.

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