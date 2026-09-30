В Ukrainian Fight Drone Simulator з'явилася місія, що відтворює операцію "Павутина"
Команда Ukrainian Fight Drone Simulator (UFDS) випустила місію "Павутина" на основі спецоперації СБУ із застосуванням дронів. Вона вже доступна користувачам симулятора в Steam та у військовій версії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Ukrainian Fight Drone Simulator (UFDS).
Команда UFDS випустила місію "Павутина", яка є реконструкцією спецоперації Служби безпеки України із застосуванням безпілотників проти російської стратегічної авіації у червні 2025 року. Тепер місія доступна всім користувачам UFDS у Steam та у військовій версії симулятора.
Під час роботи над реконструкцією розробники поспілкувалися з операторами, які брали участь у "Павутині". Один із пілотів ЦСО "А" СБУ також особисто протестував місію.
"Було ностальгічно знову залетіти на цей аеродром. Ти бачиш, як розташовані літаки, згадуєш ту картинку. Я не міг повірити своїм очам, що я дійсно тут і дійсно бачу ці цілі, які були визначені. І ця місія реально дозволяє повернутися в той момент. І поведінка дрона дуже близька до тієї, що була під час бойового завдання", - прокоментував він.
"Імерсивний епос": що це за формат
Так розробники UFDS називають формат, у якому йдеться не лише про окрему місію. За їхніми словами, мета полягає в збереженні подій, які вже увійшли в історію дронів, у новому інтерактивному вигляді. Користувач зможе не лише побачити їх у відео чи прочитати про них, а й самостійно пройти місію та відчути себе пілотом.
"Павутина" стала першою такою місією з серії. Команда планує додавати й інші реконструкції "легендарних місій", формуючи цифрову історичну спадщину дронової війни.
Що розповів учасник операції
Разом із релізом UFDS випустила відео з учасником операції. За його словами, до останнього оператори не знали, з якими саме цілями працюватимуть. Реальний перебіг операції відрізнявся від того, до чого вони готувалися. Були моменти, коли щось ішло не за планом, і фінал місії повністю залежав від майстерності пілотів.
"Гравець може пройти місію з десятої спроби й вирішити, що вона була не такою вже складною. Але реальні оператори не мали можливості почати рівень заново", - зазначають у команді UFDS.
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Тема "Павутини" повернулася в новини й наприкінці вересня: РБК-Україна повідомляло з посиланням на El Mundo, що ЦРУ попередило європейські країни про підготовку РФ аналога української операції. За цими даними, цілями можуть стати країни Середземномор'я, а безпілотники росіяни можуть ховати в транспортних контейнерах і запускати безпосередньо з моря.