Німеччина екстрадувала в Росію підозрюваного в шахрайстві українця

Німеччина екстрадувала в Росію громадянина України Віталія Почепу, якого російські правоохоронні органи підозрюють у шахрайстві. За даними слідства, він незаконно заволодів великою сумою грошей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Генеральної прокуратури Росії .

Повідомляється, що німецька сторона задовольнила запит на екстрадицію Почепи.

"Він звинувачується в тому, що в березні 2018 року в Москві, діючи у складі організованої злочинної групи, шахрайським шляхом здійснив розкрадання грошових коштів ТОВ "АлкоПро"", - йдеться в повідомленні.

Після українець переховувався Німеччини і був оголошений Росією в міжнародний розшук. У вересні 2019 року німецьке бюро Інтерполу повідомило про його затримання.