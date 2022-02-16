Українець Абраменко виборов "срібло" на зимовій Олімпіаді-2022: що про нього відомо

Фрістайліст Олександр Абраменко здобув для України першу нагороду на зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Українець із другим результатом фінішував у лижній акробатиці.
Шлях 33-річного спортсмена до олімпійської нагороди – в матеріалі РБК-Україна.
Україна нарешті відкрила лік медалей на Олімпіаді-2022. У непростий для країни час нагороду виборов той, від кого й чекали звершень – фрістайліст Олександр Абраменко.
У змаганнях з лижної акробатики українець показав другий результат. Він поступився представнику Китаю Ці Гуанпу, але випередив росіянина Іллю Бурова. Підсумковий результат українця – 116,50.
Уродженець Харківщини Абраменко почав займатися спортом після переїзду родини до Миколаєва. У 10 років він почав тренуватися, а в 12 вперше виконав стрибок з трампліна. Вихованець тренера Юрія Кобельника.
Дебют на Олімпійських іграх для Абраменка відбувся у Турині-2006. Там українець завершив змагання на 27-й сходинці. Через чотири роки у Ванкувері піднявся вгору на три позиції.
Якісний стрибок в олімпійських досягненнях спортсмен зробив на Іграх-2014 в Сочі. У фіналі змагань Абраменко зумів посісти 6-те місце. Цей крок, як виявилося, був фінальним до "золота".
18 лютого 2018-го на Олімпіаді в Пхьончхані українець Абраменко став чемпіоном із лижної акробатики. У фіналі він здійснив стрибок Back Full-Full-Double Full та отримав від суддів 128,51 бала. Цей результат дозволив випередити Цзя Цзун'яна (Китай) та Іллю Бурова (Росія).
Перед цьогорічними Олімпійськими іграми букмекери та статистичні гіки не надто вірили в Абраменка. Вірогідність його перемоги чи бодай фінішу в медалях оцінювали вкрай низько. За коефіцієнтами на перемогу українець був за межами топ-10.
Однак, наш спортсмен мав свою думку щодо підсумків Ігор-2022. Напередодні він із п'ятим результатом вийшов у фінал. А вже сьогодні Абраменко пробився у суперфінал, де, попри не найкраще приземлення (5,4 бали з можливої "десятки"), і здобув "срібло".
Дві олімпійські медалі за Ігри в Пхьончхані та Пекіні автоматично зробили 33-річного спортсмена найтитулованішим українцем "білих" Олімпіад. Вочевидь, після ордена "За заслуги" ІІІ ступеня за підсумками попередніх Ігор по поверненні на батьківщину на Абраменка чекатиме нова державна нагорода...
Нагадаємо, що норвежці виграли олімпійське "золото" в командному лижному спринті серед чоловіків.
А серед жінок тріумфували німецькі лижниці, які стали олімпійськими чемпіонками в командному спринті.
Також сьогодні, жіноча збірна Швеції з біатлону перемогла в естафеті, Україна фінішувала в топ-10.