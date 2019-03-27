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В Україні займуться доступом до інтернету в літаках

Новини » Телеком & IT    27.03.2019 - 15:33
В Україні займуться доступом до інтернету в літаках
Ілюстративне фото (flyuia.com)

Інтернет у літаках може з'явитися після запуску станції в Мукачевому

В Україні впроваджують технології для забезпечення доступу до інтернету в літаках. Відповідні урядові документи є в розпорядженні РБК-Україна.

Прийнятим розпорядженням Кабінет міністрів дозволив Державному космічному агентству експлуатувати радіолокаційну станцію 5Н86 "Дніпро" в Мукачевому Закарпатської області. До 2007 року станція перебувала в розпорядженні Повітряних сил, однак з 2009 була відключена. Сьогодні уряд виділив окремі смуги частот для роботи РЛС "Дніпро", супутникового зв'язку на бортах літаків і привів стандарти у відповідність до актів ЄС.

У пояснювальній записці зазначається, що виділення частот необхідно для використання технології ESOMPs (супутниковий радіозв'язок з використанням наземних станцій на рухомих платформах) і доступу до інтернету в літаках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині оголосили аукціон з будівництва мереж 5G. Німецький уряд планує до кінця 2022 року забезпечити 98% господарств високошвидкісним інтернетом.

 

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