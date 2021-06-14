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В Україні завтра завершиться основна сесія ЗНО-2021

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Україна, Понеділок 14 червня 2021 17:25
В Україні завтра завершиться основна сесія ЗНО-2021 Фото: основна сесія ЗНО завершиться вже у вівторок (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

У вівторок, 15 червня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з географії. Воно буде останнім тестуванням основної сесії ЗНО-2021, яка стартувала 21 травня і проходить з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє урядовий портал.

"На тестування з географії зареєстровано понад 175 тисяч осіб, які у 743 пунктах тестування протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи. Тест налічує 54 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 90 балів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

"Для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія. Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 21 травня стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Першим провели тестування з хімії.

Як писало РБК-Україна, напередодні проведення ЗНО в Україні активізувалися шахраї. Зловмисники через мережу пропонували придбати нібито відповіді на тести ЗНО-2021.

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