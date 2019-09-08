В Україні завтра суха і тепла погода

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура вдень буде коливатися від +23 до +29 градусів тепла

Погода в Україні завтра, 9 вересня, буде сухою і теплою майже у всіх областях країни, тільки Закарпатській області очікується дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, температура вдень коливатиметься від +23 до +29 градусів, вночі від +8 до +16. По всій країні прогнозується мінлива хмарність, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві - без опадів. Температура повітря вдень від +26 до +28, вночі від +13 до +15.

Нагадаємо, у вівторок, 10 вересня, погода на Закарпатті покращиться, буде сухо і тепло. У західних областях можлива трохи хмарна погода. Середня температура вдень коливатиметься від +24 до +28. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +10 до +13. У Луганській та Чернівецькій областях вночі можливе зниження до +9.

Зазначимо, що сьогодні, 8 вересня, в Україні прогнозувалася малохмарна погода. У західних областях очікуються дощі з грозами. Денна температура повітря коливатиметься від +23 до +26, у південних областях можливе підвищення до +28. У Києві сьогодні також малохмарно, вдень до +27.