В Украине завтра сухая и теплая погода

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура днем будет колебаться от +23 до +29 градусов тепла

Погода в Украине завтра, 9 сентября, будет сухой и теплой почти во всех областях страны, только Закарпатской области ожидается дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, температура днем будет колебаться от +23 до +29 градусов, ночью от +8 до +16. По всей стране прогнозируется переменная облачность, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха днем от +26 до +28, ночью от +13 до +15.

Напомним, во вторник, 10 сентября, погода на Закарпатье улучшится, будет сухо и тепло. В западных областях возможна немного облачная погода. Средняя температура днем будет колебаться от +24 до +28. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13. В Луганской и Черновицкой областях ночью возможно понижение до +9.

Отметим, что сегодня, 8 сентября, в Украине прогнозировалась малооблачная погода. В западных областях ожидаются дожди с грозами. Днем температура воздуха будет колебаться от +23 до +26, в южных областях возможно повышение до +28. В Киеве сегодня также малооблачно, днем до +27.