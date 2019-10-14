В Україні завтра потеплішає до +24

Погода в Україні завтра, 15 жовтня, буде сухою і теплою, температура вдень підніметься до +24. Про це повідомляє Укргідромецентр.

За даними синоптиків, 15 жовтня в Україні суха і тепла погода з температурою вночі від +5 до +10 градусів, на узбережжі Чорного моря до +13, вдень в Україні від +19 до +24.

Вночі та вранці у південній частині, центральних, місцями східних областях та в Карпатах туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, погода в Україні у вівторок, 15 жовтня, буде сухою і теплою завдяки антициклону Lisbeth. Зокрема, завтра в Україні збережеться сонячна і тепла погода, яка утримається до кінця тижня. Вдень по всіх областях країни прогнозується температура повітря в межах +17-23 градусів. На вихідних температура може знизитися. Також можливі тумани.

Раніше в Гідрометцентрі дали прогноз погоди на перші дні тижня. За даними українських синоптиків, у період з 14 по 17 жовтня в Україні переважатиме сонячна і тепла погода. Температура повітря вдень у середньому буде коливатися в межах +20 градусів. Опади протягом тижня не прогнозуються.