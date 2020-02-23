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Дощі з мокрим снігом: прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     23.02.2020 - 10:00
Дощі з мокрим снігом: прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні очікуються опади, вдень до +9

У неділю, 23 лютого, погода в Україні суттєво погіршиться, на більшості території очікуються опади. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні у західних, центральних, північних та східних областях очікуються значні дощі з мокрим снігом. На півдні сьогодні без опадів та хмарно з проясненням.

Температура повітря вдень у північних та східних областях коливатиметься від +3 до +5, на решті території термометри покажуть від +6 до +9 градусів. На заході та півдні повітря подекуди прогріється до +11 градусів. Вночі термометри опустяться до -1, лише на заході буде +2...+4 градуси.

Дощі з мокрим снігом: прогноз на сьогодні

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні також прогнозують дощ з мокрим снігом. Температура повітря вдень у Києві коливатиметься від +7 до +9, вночі термометри покажуть +1...+3 градуси.

Дощі з мокрим снігом: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про те, що на Україну насувається активний циклон. У неділю, 23 лютого, прогнозують сильні пориви вітру до 22 метрів на секунду. Вже у понеділок пориви вітру досягнуть 40 м/с, а Карпати засипле снігом.

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