Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +8

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень від +1 до +3

Погода на сьогодні: 18 січня 2019 року на заході очікуються дощі з мокрим снігом, на решті території переважно без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +8. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом у всіх регіонах, крім Волинської та Рівненської областей, температура повітря вдень від +2 до +4, вночі від -3 до +2. На півночі України мінлива хмарність без опадів, вдень від 0 до +3, вночі від -5 до -9. У центрі сухо, вдень від +1 до +4, вночі від -2 до -5.

У східних областях також без опадів, температура вдень від +2 до +4, вночі від -2 до -6. На півдні України вдень від +4 до +7, вночі від -1 до -4. У Криму вдень від +6 до +8, вночі від -1 до -3.

Фото: погода на 18 січня

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 18 січня без опадів, вдень від +1 до +3, вночі від -1 до +1, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області