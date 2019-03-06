В Україні завтра очікується до +17

Погода в Україні 7 березня буде теплою і сухою

Погода в Украине 7 марта будет теплой, воздух прогреется до +17 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, 7 марта в Украине без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем в западной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью до -5 градусов, днем до +11. На Закарпатье и Прикарпатье местами до +17, на севере Левобережья ночью до -11, днем до +5.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, погода в Украине завтра будет сухой в связи с приходом антициклона. Противостояние этого антициклона и циклона над Северным морем вызовет сильный штормовой ветер, с порывами до 15-22 м / с, на западе и севере Украины. Температура воздуха в течение дня повысится до +12 градусов.

В Киеве 6 марта без существенных осадков, лишь ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью от -2 до +3 градусов. На юге страны, в Днепропетровской, Донецкой и Закарпатской областях до +14. В Карпатах на протяжении суток до +2.

По данным "Укргидрометцентра", 6 марта 2019 года на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +13.