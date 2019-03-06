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Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +13

Новини » Суспільство    06.03.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +13
Фото: погода в Україні очікується теплою (РБК-Україна)

Погода в Україні буде сухою і малохмарної

Погода на сьогодні: 6 березня 2019 року на території України опадів не очікується, температура повітря підніметься до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +6 до +13, вночі від -1 до +3. На півночі України вдень від +4 до +7, а вночі від -1 до +2. В центрі вдень від +7 до +13, вночі від 0 до +3.

У східних областях опадів також не очікується, температура вдень від +7 до +13, вночі від 0 до +3. На півдні України вдень від +10 до +13, вночі від 0 до +4. У Криму вдень від +10 до +12, вночі від +2 до +4.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +13

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 6 березня сухо і хмарно, вдень від +5 до +7, вночі від 0 до +2, вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +13

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