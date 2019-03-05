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В Україні завтра температура підніметься до +14

Новини » Суспільство    05.03.2019 - 16:59
В Україні завтра температура підніметься до +14
Ілюстративне фото (flickr.com/ebrd)

На півдні країни, у Дніпропетровській, Донецькій і Закарпатській областях очікується +14

Погода в Україні 6 березня: у деяких регіонах країни завтра очікується невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Повідомляється, що завтра, 6 березня, без істотних опадів, лише вночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від -2 до +3 градусів. На півдні країни, у Дніпропетровській, Донецькій і Закарпатській областях-до +14. В Карпатах упродовж доби до +2.

В Україні завтра температура підніметься до +14

Нагадаємо, сьогодні в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Зазначимо, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко температура повітря протягом завтрашнього дня знизиться на півночі України до +1 +6 градусів.

Синоптик Наталія Діденко, повідомила, що сьогодні погода в Україні очікується тепла, місцями повітря прогріється до +15. зокрема, 5 березня температура повітря в середньому коливатиметься від +6 до +10, на заході до +12, на півдні, особливо в Одеській області до +15. Вночі також очікується температура вище нуля. Вітер західний, південно-західний. У Києві сьогодні до +10. В Україні 6 березня очікується чергове похолодання після цього 7-8 березня знову потеплішає.

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