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В Україні на завтра оголосили штормове попередження: список областей

Автор: Инна Собора

Завтра в Україні у деяких областях очікується погіршення погодніх умов. Прогнозують дощ та грози.

Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Так, небезпечні метеорологічні явища очікуються у північних областях - Сумській, Чернігівській та Житомирській.

Крім того, дощі з грозами слід чекати жителям Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей.

У Києві та Київській області завтра вдень також очікуються грози.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра в Україні обіцяють найтепліший день у "найближчій синоптичній перспективі".

РБК-Україна писало, що на 26 травня оголошено штормове попередження у північних, Вінницькій, Черкаській областях.

Також повідомлялося, що в червні в Україні середня місячна температура повітря очікується в межах 18-22 градусів тепла.

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