Завтра в Україні обіцяють найтепліший день у "найближчій синоптичній перспективі"

Завтра в Україні очікується тепла погода. Температура повітря буде найвищою з-поміж тієї, яка очікується найближчим часом.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі .

Так, завтра через деякі області пролягатиме атмосферний фронт циклону Nathan.

Відповідно, в зоні фронту, погода буде нестійкою - з короткочасними дощами та грозами. Опади слід чекати у північних областях, а також у Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях.

"Щодо температури - то завтрашній день обіцяє бути найтеплішим з найближчої синоптичної перспективи; на вихідних - знову трохи похолоднішає", - прогнозують синоптики.

Температура вночі +10-15 градусів, у західних областях +6-11 градусів, вдень у західних, північних та Вінницькій областях +20-25 градусів, на решті території +23-28 градусів; в Карпатах вночі +2-7 градусів тепла, вдень +10-15 градусів.