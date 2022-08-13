В Україні зареєстрували петицію про скасування указу щодо позбавлення Корбана громадянства

На сайті президента зареєстрована петиція про перегляд рішення та скасування указу президента України від 18 липня 2022 року в частині припинення громадянства України Геннадія Корбана.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Цензор. Нет ".

Ініціатор петиції виступив юрист, екс-заступник голови ЦВК Андрій Магера.

"Вважаємо, що це завдає суттєвого удару по авторитету нашої держави як правової та європейської, а в умовах війни - по обороноздатності Дніпра як одного з ключових центрів опору російській агресії. Адже внесок Геннадія Корбана в справу захисту України зараз, як і у 2014 році, вагомий і безперечний", - йдеться в тексті петиції.

На думку юриста, указ суперечить не лише Конституції України, а й низці багатосторонніх міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана законами України.

Зокрема, частиною національного законодавства і обов'язковими до виконання в Україні є:

1) Конвенція про статус апатридів 1954;

2) Конвенція про скорочення безгромадянства в 1961 році;

3) Європейська конвенція про громадянство в 1997 році.

"Отже, мною ініційована на веб-сайті президента України електронна петиція про виправлення помилки та перегляд (скасування) Указу президента України (N 502/2022) від 18 липня 2022 року в частині Геннадія Корбана", - додає юрист.