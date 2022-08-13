ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине зарегистрировали петицию об отмене указа о лишении Корбана гражданства

Новина українською →
Суббота 13 августа 2022 18:50
В Украине зарегистрировали петицию об отмене указа о лишении Корбана гражданства Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

На сайте президента зарегистрирована петиция о пересмотре решения и отмене указа президента Украины от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Геннадия Корбана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Цензор. НЕТ".

Инициатором петиции выступил юрист, экс-замглавы ЦИК Андрей Магера.

"Считаем, что это наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии. Ведь вклад Геннадия Корбана в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, весомый и бесспорный", - говорится в тексте петиции.

По мнению юриста, указ противоречит не только Конституции Украины, но и ряду многосторонних международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено законами Украины.

В частности, частью национального законодательства и обязательными к исполнению в Украине являются:

1) Конвенция о статусе апатридов 1954;

2) Конвенция о сокращении безгражданства в 1961 году;

3) Европейская конвенция о гражданстве в 1997 году.

"Следовательно, мною инициирована на веб-сайте президента Украины электронная петиция об исправлении ошибки и пересмотре (отмене) Указа президента Украины (N 502/2022) от 18 июля 2022 года в части Геннадия Корбана", - добавляет юрист.

Напомним, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".

Также более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Геннадий Корбан
NEWS
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей