В Украине зарегистрировали петицию об отмене указа о лишении Корбана гражданства
На сайте президента зарегистрирована петиция о пересмотре решения и отмене указа президента Украины от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Геннадия Корбана.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Цензор. НЕТ".
Инициатором петиции выступил юрист, экс-замглавы ЦИК Андрей Магера.
"Считаем, что это наносит существенный удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии. Ведь вклад Геннадия Корбана в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году, весомый и бесспорный", - говорится в тексте петиции.
По мнению юриста, указ противоречит не только Конституции Украины, но и ряду многосторонних международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено законами Украины.
В частности, частью национального законодательства и обязательными к исполнению в Украине являются:
1) Конвенция о статусе апатридов 1954;
2) Конвенция о сокращении безгражданства в 1961 году;
3) Европейская конвенция о гражданстве в 1997 году.
"Следовательно, мною инициирована на веб-сайте президента Украины электронная петиция об исправлении ошибки и пересмотре (отмене) Указа президента Украины (N 502/2022) от 18 июля 2022 года в части Геннадия Корбана", - добавляет юрист.
Напомним, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.
В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".
Также более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.