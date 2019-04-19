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В Україні зареєстрували перший випуск облігацій за європейськими правилами

Новини » Економіка    19.04.2019 - 13:47
В Україні зареєстрували перший випуск облігацій за європейськими правилами
Фото: НКЦПФР (ssmsc.gov.ua)

Проспект емісії облігацій дасть можливість оцінити ризики навіть непрофесійним покупцям

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала першу емісію корпоративних облігацій українського емітента за новими правилами, адаптованими до стандартів ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКЦПФР.

Першим емітентом цінних паперів, випуск яких здійснений в Україні за світовими стандартами, став АТ "Таскомбанк". НКЦПФР зареєструвала дві серії публічних облігацій.

Член НКЦПФР Максим Лібанов назвав це знаковою подією для ринка.

"Ми кілька місяців працювали  з емітентом в тісній взаємодії задля оформлення випуску у відповідності до суворих європейських стандартів. Проспект облігацій надає потенційному інвестору, навіть без спеціалізованої кваліфікації, достатнє уявлення про деталі емісії щоб ухвалити самостійне й, особливо важливо, обґрунтоване рішення. Нові вимоги зроблять ринок цінних паперів в Україні більш прозорим, а значить більш безпечним для інвестора", - сказав він.

Нагадаємо, у 2018 році на організованому ринку України обсяги торгів цінними паперами склали 260,866 млрд грн. В тому числі, обсяги торгів акціями склали 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративними облігаціями - 10,267 млрд грн (4%), ОВДП - 245,733 млрд грн (94,1%), іншими цінними паперами - 3,685 млрд грн (1,4%).

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України оприлюднила для громадського обговорення два проекти рішень, які дозволять купувати державні облігації через мобільні додатки.

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