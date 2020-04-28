Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 28 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МОЗ фіксує збільшення кількості хворих на коронавірус в областях країни

Коронавірус в Україні охоплює всі регіони. За добу заразилися 392 особи, померли від ускладнень 11. На даний момент 110 хворих перебувають у важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів. За весь час пандемії в країні зареєстровано 9009 випадків захворювання, 220 смертей і 864 одужання.

Кількість заражених в Чернівецькій області та Києві становить третину всіх інфікованих в Україні. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 28 квітня

Чернівецька область - 1375 інфікованих. За інформацією голови облдержадміністрації Сергія Осачука, за добу заразилися коронавірусом 35 мешканців регіону, госпіталізовано з інфекцією 26 осіб. За його словами, загальна кількість інфікованих в області становить 1376 осіб. Перший випадок зараження в Україні виявлено у цій області 3 березня.

Київ - 1220 інфікованих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 32 заражених і один летальний випадок за добу в столиці. Всього від коронавирусу в Києві померли 23 особи. Перші випадки інфікування підтверджено в місті 16 березня.

Івано-Франківська область - 761 інфікований. За добу в області заразилися коронавірусом 30 мешканців. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про один летальний випадок у місті за вихідні. Вперше інфіковані в регіоні виявлено 19 березня.

Тернопільська область - 612 інфікованих. Влада Почаєва заявляє про необхідність введення в районі надзвичайної ситуації через масове зараження. У даний момент 110 мешканців району хворіють на коронавірус. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в області заразилися 5 осіб. Перші хворі COVID-19 виявлено на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 570 інфікованих. За добу підтверджено 28 випадків зараження. Найбільша кількість хворих у Києво-Святошинському районі - 204, і в Обухівському - 104. За весь час пандемії одужали 57 мешканців регіону. Перші дані про заражених в області зафіксовано 17 березня.

Рівненська область - 522 інфікованих. 16 мешканців заразилися за добу в регіоні. За словами голови облдержадміністрації Віталія Коваля, новими інфікованими підтверджено 3 особи у Дубровицькому районі, 2 - в смт Рокитне, 6 - у Рівненському районі, 1 - у Сарненському районі, 4 - у Рівному. Перші випадки зараження у регіоні виявлено у Сарненській районній лікарні 27 березня.

Вінницька область - 398 інфікованих. За добу захворіло на коронавірус 10 мешканців регіону. Всього за час епідемії зареєстровано хворі COVID-19 у м. Вінниця - 177, у Калинівському районі - 72, у Вінницькому районі - 21, у Тростянецькому районі - 16, Гайсинському районі - 13, у Погребищенському районі - 12, у Барському районі - 10, у Козятинському та Немирівському районах - по 9, у Жмеринському районі - 8, у Літинському районі - 6, у Липовецькому, Муровано-Куриловецькому, Тульчинському, Хмільницькому та Ямпільському районах - по 5, у Крижопільському, Оратівському, Тиврівському, Томашпільському, Чернівецькому районах - по 3, у Іллінецькому, Могилів-Подільському районах - по 2 та в м. Ладижин - 1 випадок. Вперше інфекція виявлено ​​в області 25 березня.

Закарпатська область - 375 інфікованих. У Мукачеві 16 співробітників екстреної допомоги заразилися коронавірусом. Влада регіону закрила станцію на карантин. За інформацією МОЗ, кількість нових хворих COVID-19 в регіоні збільшилася за добу на 46 пацієнтів. Перші випадки зараження зафіксовано в області 26 березня.

Житомирська область - 351 інфікований. Влада регіону повідомила про 3 заражених жінок за добу в Житомирі, Черняхові та Олевську. У даний момент найбільша кількість хворих зареєстровано в Житомирі - 119 осіб, в Коростені - 66 і у Бердичеві - 61. Перші інфіковані виявлено в області 12 березня.

Львівська область - 358 інфікованих. За останню добу в області виявлено 10 нових хворих на коронавірус. На даний момент, у лікарні знаходиться 97 осіб, з них у реанімації - 5 осіб. За даними Львівської міської ради, за весь час епідемії в країні 12 мешканців регіону померли, 57 вилікувалися. Перші випадки хвороби підтверджено у Львові 20 березня.

Кіровоградська область - 337 інфікованих. У Кропивницькому від коронавирусау померла 70-річна жінка. За даними облдержадміністрації, у регіоні заразилися за добу 14 мешканців, серед них 2 медпрацівника і 5-річна дівчинка. Перші випадки хвороби зафіксовано в області 29 березня.

Дніпропетровська область - 310 інфікованих. У Дніпрі від коронавирусу помер чоловік. "Маємо другий випадок смерті хворого із COVID-19 у Дніпрі. Це 57-річний чоловік, який лежав із пневмонією у міській лікарні №21. Хвороба викликала ускладнення. Із тромбозом нижньої кінцівки пацієнта доправили до 16-ї лікарні, де одразу зробили операцію. Проте, нажаль, врятувати чоловіка не вдалося. Нині його тіло направили на експертизу", - йдеться в повідомленні обласної державної адміністрації. За добу в регіоні підтверджено 16 нових випадків зараження: 7 зафіксовано у Кривому Розі, по 3 - у Дніпрі і Підгородному і по одному - в П'ятихатському районі, Кам'янському та Покрові. Вперше заражені у регіоні зареєстровано 19 березня.

Черкаська область - 267 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу кількість заражених у регіоні збільшилася на 10 мешканців. Перші випадки інфікування виявлено на Черкащині 22 березня.

Волинська область - 254 інфікованих. За добу захворіло на коронавірус 13 мешканців регіону. Перша інформація про інфекцію на Волині з'явилися 25 березня.

Одеська область - 240 інфікованих. В регіоні заразилися за добу 20 осіб. На даний момент з усіх пацієнтів з діагнозом COVD-19 госпіталізовано 20 хворих, з них 4 - у важкому стані. Вперше зараження коронавірусом в області виявлено 24 березня.

Запорізька область - 204 інфікованих. За інформацією обласного лабораторного центру МОЗ, за добу заразилися 22 мешканця. Різко зросла кількість інфікованих у гуртожитку в Олександрівському районі. Підтверджено коронавірус у 15 мешканців, з них 6 - діти. Джерело захворювання - жінка, яка з 13 квітня перебувала на амбулаторному лікуванні. Серед усіх заражених в області коронавірус підтверджено у 32 медичних працівників та 25 дітей. Перші випадки захворювання зафіксовано у Запоріжжі 25 березня.

Харківська область - 196 інфікованих. Подробиці спалаху хвороби в обласній психіатричній лікарні, де заразилися відразу 11 осіб, повідомив голова області Олексій Кучер. "Епідеміологічне дослідження ще триває, але вже можна припустити, що хвороба була занесена санітаркою, яка там працювала. Вона мешкає в іншому населеному пункті і на даний момент знаходиться там на самоізоляції. Саме село Стрілеча, де розташована лікарня, закрито. Встановлені блокпости, ніхто не може проїхати або виїхати звідти, за винятком медпрацівників і місцевих жителів", - поінформував Кучер. За даними Міністерства охорони здоров'я, у регіоні за добу захворіли коронавірусом 49 мешканців. Перша інформація про зараженя в області з'явилася 28 березня.

Полтавська область - 173 інфікованих. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 1 зараженого в регіоні за добу. Перші випадки коронавирусу в Полтаві зареєстровано 27 березня.

Миколаївська область - 115 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, у регіоні за добу заразилися 4 особи. Перші випадки захворювання виявлено в селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Сумська область - 95 інфікованих. Ситуація із захворюваністю в області за добу не змінилася. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, у регіоні 48 хворих з діагнозом COVID-19 вже вилікувалися. Перші заражені у Сумах зареєстровано 25 березня.

Херсонська область - 88 інфікованих. В регіоні кількість заражених зросла на 1 особу. Перший випадок захворювання виявлено в області 25 березня.

Хмельницька область - 72 інфікованих. За добу 2 особи захворіли на коронавірус в області. Вперше інфіковані в регіоні зафіксовано 27 березня.

Донецька область - 52 інфікованих. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 23 нових підтверджених випадків коронавирусу в області. У Маріуполі хворіють 34 особи, Бахмуті - п'ять, у містах Дружківка, Слов'янськ, Костянтинівка і у Нікольському районі - по дві особи, в містах Білозерське, Мірноград, Миколаївка, Покровск і Мангушський район - по одній особі. Вперше зараження коронавірусом в області виявлено 18 березня.

Чернігівська область - 35 інфікованих. Влада регіону визнали епіцентрами спалаху коронавирусу три населених пункти - Прилуки, Журавку і Варву. За інформацією голови облдержадміністрації Андрія Прокопенка, у Варвинському районі 11 підтверджених хворих, з них 3 безпосередньо з Варви, 8 з села Журавка. За інформацією МОЗ, за добу кількість хворих COVID-19 у регіоні збільшилася на 3 пацієнтів. Перші дані про заражених публікувалися в області 26 березня.

Луганська область - 29 інфікованих. За добу кількість заражених у регіоні не змінилася. Перші випадки хвороби підтверджено в області 25 березня.