В Україні збільшилася динаміка смертності від COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в країні 239 летальних випадків

За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу, 27 квітня, в Україні померло 18 осіб з коронавірусом COVID-19. Про це йдеться в повідомленні МОЗ в Telegram.

Повідомляється, що станом на ранок 28 квітня в Україні кількість летальних випадків коронавіруса зросла до 239.

"За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали", - повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, за 26 квітня в Україні зафіксували 11 нових смертей від коронавіруса. Всього станом на вчора було 220 летальних випадків.

Раніше РБК-Україна писало, що у Маріуполі перевірять майже тисячу медиків лікарні, після того, як у 19 медиків виявили безсимптомний зараження коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я очікують, що нова спалах коронавіруса в Україні може статися через тиждень. Новий сплеск захворюваності очікується якраз через 14 днів після Великодня, оскільки багато українців не дотримались умов карантину в цей день.

Крім цього головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину.