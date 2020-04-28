ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні збільшилася динаміка смертності від COVID-19

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 09:16
В Україні збільшилася динаміка смертності від COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в країні 239 летальних випадків

За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу, 27 квітня, в Україні померло 18 осіб з коронавірусом COVID-19. Про це йдеться в повідомленні МОЗ в Telegram.

Повідомляється, що станом на ранок 28 квітня в Україні кількість летальних випадків коронавіруса зросла до 239.

"За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали", - повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, за 26 квітня в Україні зафіксували 11 нових смертей від коронавіруса. Всього станом на вчора було 220 летальних випадків.

Раніше РБК-Україна писало, що у Маріуполі перевірять майже тисячу медиків лікарні, після того, як у 19 медиків виявили безсимптомний зараження коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я очікують, що нова спалах коронавіруса в Україні може статися через тиждень. Новий сплеск захворюваності очікується якраз через 14 днів після Великодня, оскільки багато українців не дотримались умов карантину в цей день.

Крім цього головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину.

У Дніпропетровській області за день коронавірусом захворіли 5 медиків У Рівненській області виявили понад 10 нових випадків COVID-19
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипреступленияКоронавірус
News
On Top