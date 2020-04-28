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В Украине заразились коронавирусом почти 9,5 тыс. человек: карта по областям

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 10:01
В Украине заразились коронавирусом почти 9,5 тыс. человек: карта по областям
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего зараженных коронавирусом в Черновицкой области

В Украине за последние сутки возросло число зараженных коронавирусом на 401 человека, всего зафиксировано 9 410 случаев COVID-19. Пресс-служба Центра гражданского здоровья опубликовала данные по ситуации в областях и в Киеве.

В общем случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. - 406 случаев (92 выздоровели);
  • Волынская обл. - 260 случаи (52 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 318 случаев (16 поправились);
  • Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 354 случая (16 поправились);
  • Закарпатская обл. - 387 случаев (33 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 208 случаев (44 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 783 случаи (72 выздоровели);
  • г. Киев - 1 298 случаев (64 выздоровели);
  • Киевская обл. - 604 случаи (63 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 356 случаев (61 выздоровел);
  • Львовская обл. - 371 случай (58 выздоровели);
  • Луганская обл. - 32 случая (3 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 116 случаев (3 выздоровели);
  • Одесская обл. - 248 случаев (12 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 180 случаев (20 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 553 случаи (46 выздоровели);
  • Сумская обл. - 95 случаев (54 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 664 случаи (74 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 221 случай (17 поправились);
  • Херсонская обл. - 88 случаев (26 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 72 случая (18 поправились);
  • Черкасская обл. - 276 случаев (55 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 1429 случаев (79 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 39 случаев (4 выздоровели).

В Украине заразились коронавирусом почти 9,5 тыс. человек: карта по областям

Как отмечается, всего исследовано 98 719 образцов методом ПЦР.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки, 27 апреля, в Украине умерли 18 человек с коронавирусом COVID-19.

Помимо этого главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина.

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