В Украине заразились коронавирусом почти 9,5 тыс. человек: карта по областям

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего зараженных коронавирусом в Черновицкой области

В Украине за последние сутки возросло число зараженных коронавирусом на 401 человека, всего зафиксировано 9 410 случаев COVID-19. Пресс-служба Центра гражданского здоровья опубликовала данные по ситуации в областях и в Киеве.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 406 случаев (92 выздоровели);

Волынская обл. - 260 случаи (52 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 318 случаев (16 поправились);

Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели);

Житомирская обл. - 354 случая (16 поправились);

Закарпатская обл. - 387 случаев (33 выздоровели);

Запорожская обл. - 208 случаев (44 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 783 случаи (72 выздоровели);

г. Киев - 1 298 случаев (64 выздоровели);

Киевская обл. - 604 случаи (63 выздоровели);

Кировоградская обл. - 356 случаев (61 выздоровел);

Львовская обл. - 371 случай (58 выздоровели);

Луганская обл. - 32 случая (3 выздоровели);

Николаевская обл. - 116 случаев (3 выздоровели);

Одесская обл. - 248 случаев (12 выздоровели);

Полтавская обл. - 180 случаев (20 выздоровели);

Ровенская обл. - 553 случаи (46 выздоровели);

Сумская обл. - 95 случаев (54 выздоровели);

Тернопольская обл. - 664 случаи (74 выздоровели);

Харьковская обл. - 221 случай (17 поправились);

Херсонская обл. - 88 случаев (26 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 72 случая (18 поправились);

Черкасская обл. - 276 случаев (55 выздоровели);

Черновицкая обл. - 1429 случаев (79 выздоровели);

Черниговская обл. - 39 случаев (4 выздоровели).

Как отмечается, всего исследовано 98 719 образцов методом ПЦР.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки, 27 апреля, в Украине умерли 18 человек с коронавирусом COVID-19.

Помимо этого главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина.