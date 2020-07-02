В Україні запрацювали кінотеатри

Кінотеатри можуть бути заповнені лише наполовину
З сьогоднішнього дня в Україні дозволено роботу кінотеатрів. Кабмін вніс зміни до адаптивного карантину.
Відповідне рішення опубліковано на сайті уряду.
Кінотеатри працюють з наповненістю не більше 50 відсотків та за умови дотримання карантинних вимог.
Зазначимо, на сайтах кінотеатрів вже опублікована інформація про відкриття з 2 липня. Більшість з них уже мають розклад сеансів.
РБК-Україна писало, що 24 червня у Києві стартував новий етап послаблення карантину, коли дозволили роботу ресторанів, кінотеатрів і театрів. Однак, потім дату відкриття кінотеатрів відклали.
Раніше повідомлялось, що кінотеатри не відкрились 10 червня через брак нових стрічок, адже "до липня їм просто нема з чим зустрічати глядача".
Нагадаємо, у МОЗ пояснили обмеження часу роботи закладів у Києві, яке було введено вчора.
Вчора у Києві ввели обмеження на час роботи ресторанів, кінотеатрів та розважальних закладів.
Зазначимо, Кабмін пропонує карати штрафами за відсутність масок у громадському місці.
Автор: Анастасия Рокитна