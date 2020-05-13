В Україні запрацювали 640 продуктових ринків

В Україні в рамках ослаблення карантину відкрили 640 агропродовольчих ринків. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпотребслужба).

Повідомляється, що ще 14 ринків виявилися неготовими до відкриття і закрилися самостійно. Серед них 7 у Києві, 4 в Харківській області, та по одному у Кіровоградській, Луганській та Львівській областях. Ще три ринку в Харківській області були закриті за рішенням органів місцевої влади.

"За виявлені недоліки і порушення встановлених санітарних вимог територіальними органами Госпродпотребслужба винесено 56 приписів (пропозицій), найбільша кількість з них у Волинській - 7, у Дніпропетровській - 11, у Львівській - 6, у Харківській області - 11, Херсонській - 8, у Чернігівській - 6 та інші. Складено 1 протокол в Івано-Франківській області... Фахівцями територіальних органів Госпродпотребслужба видано 710 приписів (розпоряджень, пропозицій), складено 50 протоколів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Києві станом на 13 травня відновили роботу 31 продовольчий ринок.

Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Госпродпотребслужбы про дотримання протиепідемічних вимог.