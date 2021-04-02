В Україні запрацювала система аеромедичної евакуації

Міністр внутрішніх справ України повідомив, що 1 квітня в Львівській області на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС . Крім льотного складу, на пункті постійно чергуватимуть медики.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вертольотами та літаками Системи авіаційної безпеки МВС будуть керувати пілоти, які вже пройшли або проходять відповідну підготовку.

Одна з основних задач такої системи - медична допомога, щоб з точки А в точку Б можна було сміливо або доставити хворого, або команду лікарів, орган для трансплантації.

"На Львівщині в рамках Єдиного аеромедичного простору став на чергування вертоліт ЄС-145 з медичним модулем, який екстрено допомагатиме населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж і медична бригада. Далі - Київщина і вся Україна", - заявив він.

В Україні будуть працювати 15 пунктів постійного базування Системи авіаційної безпеки. У всіх цих 15 точках буде чергувати льотна зміна бригади медиків. Вони будуть в постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Один пункт базування буде перекривати відстань в 350 кілометрів.