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В Україні запрацювала система аеромедичної евакуації

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 00:39
В Україні запрацювала система аеромедичної евакуації Фото: вертоліт медичної евакуації (mvs.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Міністр внутрішніх справ України повідомив, що 1 квітня в Львівській області на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС. Крім льотного складу, на пункті постійно чергуватимуть медики.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вертольотами та літаками Системи авіаційної безпеки МВС будуть керувати пілоти, які вже пройшли або проходять відповідну підготовку.

Одна з основних задач такої системи - медична допомога, щоб з точки А в точку Б можна було сміливо або доставити хворого, або команду лікарів, орган для трансплантації.

"На Львівщині в рамках Єдиного аеромедичного простору став на чергування вертоліт ЄС-145 з медичним модулем, який екстрено допомагатиме населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж і медична бригада. Далі - Київщина і вся Україна", - заявив він.

В Україні будуть працювати 15 пунктів постійного базування Системи авіаційної безпеки. У всіх цих 15 точках буде чергувати льотна зміна бригади медиків. Вони будуть в постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Один пункт базування буде перекривати відстань в 350 кілометрів.

Нагадаємо, на початку лютого Аваков анонсував, що в цьому році МВС запускає два масштабних проекти - аеромедичну евакуацію і реформування гідрометеорологічної служби Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як писало РБК-Україна, на початку березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловився про можливість відставки Авакова з посади міністра внутрішніх справ. За його словами, зараз підстав для відставки голови МВС немає.

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