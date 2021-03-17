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В Україні відновлюють аеромедичну евакуацію

Новость на русском → Україна, Середа 17 березня 2021 17:30
В Україні відновлюють аеромедичну евакуацію Фото: вертоліт (mvs.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в Україні відновлюють аеромедичну евакуацію. Кабінет міністрів сьогодні схвалив створення Єдиного аеромедичного простору.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

У міністерстві підкреслили, що йдеться про абсолютно новий рівень надання екстреної медичної допомоги, при якій людина отримає лікарську допомогу або буде доставлена в медзаклад з будь-якого куточка країни. Друга складова цієї програми - підтримка вітчизняної трансплантології.

На першому етапі пілотного запровадження аеромедичної евакуації залучать нові сучасні гелікоптери Airbus H-145, які базуватимуться у Львові та Києві.

"Разом з Міністерством охорони здоров'я ми запускаємо систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології силами авіації МВС. Вже з 1 квітня ми запускаємо пілотний проєкт у Львівському регіоні - це 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька області", - зазначив глава МВС.

З 1 травня проект пошириться на Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та Київ.

"Сьогодні цілком готові до роботи дві вертолітні бази - у Львові та Києві. Далі система аеромедичної евакуації охопить всю Україну", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що уже на першому етапі як мінімум 7 мільйонів українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до медичної допомоги в ситуаціях, які загрожують їх життю і здоров'ю.

Нагадаємо, на початку лютого Аваков анонсував, що в цьому році МВС запускає два масштабних проекти - аеромедичну евакуацію і реформування гідрометеорологічної служби Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як писало РБК-Україна, на початку березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловився про можливість відставки Авакова з посади міністра внутрішніх справ. За його словами, зараз підстав для відставки голови МВС немає.

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