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В Україні запустять сервіс створення електронних чеків

Новини » Телеком & IT    21.02.2019 - 14:58
В Україні запустять сервіс створення електронних чеків
Ілюстративне фото (facebook.com pulsior.com)

Протестувати сервіс безкоштовно можна буде вже навесні 2019

В Україні запускається естонський сервіс створення електронних чеків для аналізу даних офлайн-покупок Pulsior. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як наголошується, частка офлайн-продажу в Україні складає 80% від загального обсягу.

"При цьому відсутні інструменти для аналізу даних поведінки офлайн-покупців. Більшість рітейлерів збирають інформацію тільки про лояльних клієнтів і на її основі вибудовують свої маркетингові стратегії. Ефективність цих стратегій зростає, якщо рітейлер зможе відслідковувати поведінку всіх клієнтів, включаючи онлайн - та офлайн-покупців. Таку можливість надає сервіс електронних чеків", - кажуть у Pulsior.

Повідомляється, що Pulsior - це програма, яка встановлюється на POS-термінал та з допомогою електронних чеків збирає інформацію про клієнтів, які здійснюють покупки в магазинах. З допомогою Pulsior ритейлери зможуть відстежити історію покупок всіх клієнтів, а не тільки учасників програми лояльності.

Клієнт, що зробив покупку в магазині, отримає посилання на інтерактивний електронний чек в SMS або месенджер. Коли покупець відкриє лінк, сервіс інтегрує дані про здійснену покупку в профайл клієнта. У цьому профайлі буде розміщуватися інформація про всіх його покупки в магазині. Зібрані дані допоможуть краще сегментувати аудиторію.

У компанії повідомляють, що протестувати сервіс безкоштовно можна буде вже навесні 2019 року.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Державна фіскальна служба України почала тестування системи електронних касових чеків.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що після переходу на електронні чеки та відмови від традиційних касових апаратів український бізнес зможе заощадити до 2 млрд. гривень.

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