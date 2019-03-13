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Кабмін доручив до кінця березня подати документи щодо Реєстру ветеранів

Новини » Політика    13.03.2019 - 15:13
Кабмін доручив до кінця березня подати документи щодо Реєстру ветеранів
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Документи для запуску Реєстру ветеранів мають подати до 25 березня

Кабінет міністрів України доручив профільним відомствам до кінця місяця подати документи для запуску Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд доручив Міністерству ветеранів, Мінсоцполітики, Міноборони, МВС, Мінекономрозвитку та іншим відомствам погодити план підготовки документів для створення Реєстру ветеранів. До 25 березня їх необхідно подати на розгляд Кабінету міністрів.

 

Фото: план реалізації закону про реєстр ветеранів

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко схвалив створення Єдиного держреєстру ветеранів у лютому 2019 року. Реєстр створюється для обліку ветеранів, реалізації пільг та інших соціальних гарантій, а також для адміністрування потреб ветеранів та координації органів влади в питанні їх соціального захисту.

Відзначимо, раніше міністр у справах ветеранів Ірина Фриз заявила, що відомство почне роботу на повну потужність, коли буде сформовано на 30%. Сьогодні, 13 березня, на засіданні уряду їй призначили двох заступників.

 

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