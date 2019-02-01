Фріз розповіла, коли Міністерство у справах ветеранів почне роботу

Фото: Ірина Фріз (УНІАН)

Відомство почне роботу, коли буде сформовано на 30%

Міністерство у справах ветеранів почне роботу "на повну потужність", коли буде сформовано на 30%. Про це заявила міністр відомства Ірина Фріз, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо НВ".

За словами Фріз, в міністерстві розраховують, що до кінця лютого 2019 року відомство знайде державного секретаря, який затвердить чисельність і структуру робочого штату.

"Після того як на 30% Міністерство у справах ветеранів буде сформовано (я розраховую, що це буде десь червень), ми вже не тільки де-юре, а й де-факто будемо працювати на повну потужність", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів прийняв рішення про конкурсний відбір на посаду державного секретаря Міністерства України у справах ветеранів.

10 січня були затверджені умови проведення конкурсу на зайняття вищезазначеної посади. В документі містяться посадові обов'язки, кваліфікаційні вимоги до кандидатів, умови оплати праці, перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, місце та дата проведення конкурсу.

Раніше уряд анонсував зміну законодавства у сфері роботи з ветеранами. зокрема, уряд і Верховна рада разом будуть працювати над оновленням нормативно-правової бази.

Відзначимо, 22 листопада парламент призначив на той момент нардепа від "Блоку Петра Порошенко" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.