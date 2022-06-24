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Ощадбанк почне приймати заявки на отримання грантів "єРобота": коли можна подаватись

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 16:30
Ощадбанк почне приймати заявки на отримання грантів "єРобота": коли можна подаватись Фото: Ощадбанк почне приймати заявки на отримання грантів у рамках програми "єРобота" (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ощадбанк розпочне приймати заявки на отримання грантів до 250 тисяч гривень у рамках програми "єРобота" з 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Зазначається, що за рішенням Кабміну Ощадбанк став уповноваженим банком нової державної програми "єРобота" з надання українцям грантів на запуск нового або розвиток існуючого бізнесу.

"Саме з цієї дати всі бажаючі зможуть подати заявку з бізнес-планом щодо створення або розвитку власної справи до відділень Ощаду. Наразі розробляється можливість подання заявок й через портал Дія", - повідомляє прес-служба.

За рахунок гранту підприємець чи юридична особа зможуть частково сплатити за оренду, придбати обладнання або ж оплатити сировину та матеріали. Якщо ж власник бізнесу створить одне або два робочих місця на період більше 3 років та сплатить податки, грант не потрібно буде повертати.

"Після розгляду проекту в разі його відповідності критеріям програми грантові кошти буде перераховано на окремий рахунок здобувача гранту в Ощадбанку. Рішення про надання гранту прийматиметься Державною службою зайнятості", - додають у банку.

Нагадаємо, в Україні анонсували грантові програми "єРобота" - хто може отримати гроші.

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Ощадбанк
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