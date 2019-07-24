В Україні запустили нову процедуру банкрутства

Кабінет міністрів України запустив нову схему банкрутства, передбачену Кодексом про банкрутство. Відповідне рішення було прийняте у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у ході сьогоднішнього засідання уряд схвалив проект постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 січня 2013 р. №38 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів України у зв'язку з прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства".

Цим документом передбачається привести постанову уряду від 30 січня 2013 року №38 "Про затвердження Порядку погодження умов і порядку проведення санації державних підприємств до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування" у відповідність з Кодексом з процедур банкрутства та визнати такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабміну, прийняття яких кодексом не передбачено.

Отже, згідно з постановою, ініціатором проведення санації може виступати керівник державного підприємства за рішенням його засновників (учасників, акціонерів).

Нагадаємо, у квітні президент України Петро Порошенко підписав Кодекс про процедури банкрутства.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці жовтня 2018 року глава держави анонсував, що підпише кодекс протягом двох тижнів. Він відзначав, що документ на той момент ще не надійшов до Адміністрації президента.

Так, 18 жовтня 2018-го Верховна рада у другому читанні прийняла Кодекс про процедури банкрутства, який встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Слід зазначити, глава комітету ВР з питань економічної політики, народний депутат Андрій Іванчук підкреслював, що завдяки прийняттю Кодексу про процедури банкрутства Україна зможе піднятися на 10 позицій у загальному рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу.