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Порошенко підпише кодекс про процедури банкротства впродовж двох тижнів 

Новини » Політика    31.10.2018 - 16:14
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Закон про банкрутство поки що не надійшов до АПУ

Президент України Петро Порошенко заявив, що підпише кодекс про процедури банкротства впродовж двох тижнів. Про це він сказав сьогодні під час зустрічі із представниками бізнесу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Закон про банкрутство поки що не надійшов до Адміністрації президента... Я збираюсь його підписати протягом двох тижнів і він вступить у дію", - сказав президент. 

За його словами, цей документ дозволить Україні ще на кілька позицій покращити своє положення у рейтингу Doing Business. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна піднялася в Рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business) Світового банку. Наразі Україна знаходиться на 71 місці в відповідному рейтингу.

Відзначимо, Верховна рада України 18 жовтня у другому читанні прийняла кодекс по процедурам банкрутства, який встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

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