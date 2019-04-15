Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Новий закон дозволяє фізособам оголошувати про своє банкрутство

Президент України Петро Порошенко підписав Кодекс про процедури банкрутства. Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з представниками бізнесу, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко заявив про певні питання організаційного оформлення, які виникли щодо цього закону.

"Я сьогодні підписав закон про банкрутство. Попри те, що у нас були деякі питання організаційного оформлення, я думаю, що ми на рівні нормативних документів знайдемо можливість врегулювати це. Ми маємо позицію комітету Верховної ради, уряду", - підкреслив президент.

Нагадаємо, в кінці жовтня 2018 року глава держави анонсував, що підпише Кодекс про процедури банкрутства протягом двох тижнів. Він відзначав, що документ на той момент ще не надійшов до Адміністрації президента.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 жовтня 2018-го Верховна рада у другому читанні прийняла Кодекс по процедурам банкрутства, який встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Додамо, глава комітету ВР з питань економічної політики, народний депутат Андрій Іванчук заявив, що завдяки прийняттю Кодексу про процедури банкрутства Україна зможе піднятися на 10 позицій у загальному рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу.