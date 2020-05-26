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Сервісні центри МВС призупинили видачу паперових довідок про несудимість

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 12:21
Сервісні центри МВС призупинили видачу паперових довідок про несудимість
Фото: Сервісний центр МВС (facebook.com/hsc.gov.ua)

Зараз можливо отримати довідку лише в електронному вигляді

У зв'язку з технічними причинами сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупинили на час приймання запитів та видачу довідки про несудимість в паперовому вигляді. Отримати довідку можна лише в електронному вигляді.

Про це повідомили в прес-службі МВС.

Як відзначили в міністерстві, для отримання електронної довідки необхідно подати заявку за допомогою онлайн-сервісу МВС.

"Друзі, у зв'язку з технічними причинами сервісні центри МВС деякий час не будуть здійснювати прийняття запитів на отримання довідки про несудимість, а також їх видачу у паперовому вигляді. Зараз отримання довідки доступно тільки в електронному вигляді. Замовлення такої довідки здійснюється тільки онлайн за допомогою кліків", - йдеться в повідомленні.

Перевіркою і формуванням довідок про несудимість займається Департамент інформатизації МВС. З питаннями можна звернутися на електронну пошту департаменту: dovidka@mvs.gov.ua.

Нагадаємо, 12 травня стався збій в роботі системи електронного запису в сервісні центри МВС.

Також повідомлялося, що сервісні центри МВС відновили проведення практичних іспитів на водійські права.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ Українисправкисервисные центры
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