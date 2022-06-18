В Україні запустили "Книгу катів" з даними військових злочинців з РФ

"Розпочала роботу "Книга катів українського народу". Цей сайт містить детальну і верифіковану інформацію про російських військових злочинців. Україна зробить все, щоб знайти і покарати всіх", - зазначив він.

"Книга катів" доступна за посиланням.

На стартовій сторінці проекту розміщено дані російських генералів, зокрема, командувача угрупуванням російських військ в Україні Олександра Дворнікова, командувача угрупуванням ВДВ Андрія Сердюкова, генералів Олександра Лапіна, Володимира Кравченка та інших.