В Украине запустили "Книгу палачей" с данными военных преступников из РФ

В Украине запустили "Книгу палачей украинского народа", в которую вносят данные российских военных преступников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Начала работу "Книга палачей украинского народа". Этот сайт содержит подробную и верифицированную информацию о российских военных преступниках. Украина сделает все, чтобы найти и наказать всех", - отметил он.
"Книга палачей" доступна по ссылке.
На стартовой странице проекта размещены данные российских генералов, в частности, командующего группировкой российских войск в Украине Александра Дворникова, командующего группировкой ВДВ Андрея Сердюкова, генералов Александра Лапина, Владимира Кравченко и других.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск "Книги палачей", в которой будут собраны данные о военных преступлениях российских войск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.