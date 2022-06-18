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В Украине запустили "Книгу палачей" с данными военных преступников из РФ

Фото: российских военных преступников внесли в "Книгу палачей" (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В Украине запустили "Книгу палачей украинского народа", в которую вносят данные российских военных преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Начала работу "Книга палачей украинского народа". Этот сайт содержит подробную и верифицированную информацию о российских военных преступниках. Украина сделает все, чтобы найти и наказать всех", - отметил он.

"Книга палачей" доступна по ссылке.

На стартовой странице проекта размещены данные российских генералов, в частности, командующего группировкой российских войск в Украине Александра Дворникова, командующего группировкой ВДВ Андрея Сердюкова, генералов Александра Лапина, Владимира Кравченко и других.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск "Книги палачей", в которой будут собраны данные о военных преступлениях российских войск.

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Андрей ЕрмакВойна России против Украины