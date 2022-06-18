В Украине запустили "Книгу палачей" с данными военных преступников из РФ

"Начала работу "Книга палачей украинского народа". Этот сайт содержит подробную и верифицированную информацию о российских военных преступниках. Украина сделает все, чтобы найти и наказать всех", - отметил он.

"Книга палачей" доступна по ссылке.

На стартовой странице проекта размещены данные российских генералов, в частности, командующего группировкой российских войск в Украине Александра Дворникова, командующего группировкой ВДВ Андрея Сердюкова, генералов Александра Лапина, Владимира Кравченко и других.