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"Книга катів": Зеленський анонсував запуск проєкту з даними про звірства армії Росії

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Київ, Середа 08 червня 2022 00:35
"Книга катів": Зеленський анонсував запуск проєкту з даними про звірства армії Росії Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Україна запускає інформаційну систему з даними про військові злочини російської армії в Україні. Проєкт отримав назву "Книга катів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, інформаційну систему запустять вже наступного тижня.

"Книга катів" є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців військових злочинів - солдатів окупаційної армії, а й їх командирів. Тих, хто віддавав накази. Тих, хто зробив можливим все, що вони зробили в Україні. У Бучі, Маріуполі, у всіх наших містах, у всіх громадах, до яких дотягнулися", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, генпрокурор України Ірина Венедиктова заявляла, що 48 російських солдатів найближчим часом судитимуть за підозрою у військових злочинах. При цьому розслідується близько 13 000 подібних справ.

Раніше Європарламент підтримав створення трибуналу, який судитиме Росію за військові злочини.

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