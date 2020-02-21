ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні в 14 областях почалися дорожні роботи

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 12:06
В Україні в 14 областях почалися дорожні роботи
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рекордно ранній старт зумовлено сприятливими для дорожніх робіт погодними умовами

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розпочало роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укравтодору".

Повідомляється, станом на 20 лютого 2020 року розпочато роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях України.

"Рекордно ранній старт зумовлено сприятливими для дорожніх робіт погодними умовами та значним обсягом проведених підготовчих робіт, розробленої проєктної документації і проведених торгів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що роботи розпочаті у Вінницький області в рамках будівництва транснаціонального транспортного коридору GO Highway М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка на трьох ділянках.

Нагадаємо, у Києві на Північному мосту, у зв’язку з ремонтними роботами, частково обмежать рух із 20:00 21 лютого до 20:00 23 лютого у напрямку станції метро "Почайна". Як повідомляється, дорожники проведуть поточний ремонт деформаційного шва у першій смузі руху у напрямку станції метро "Почайна".

Раніше повідомлялося, що на мосту Патона найближчим часом буде заборонено рух крайніми правими смугами та смугою реверсивного руху.

У Кривому Розі чиновники привласнили 29 млн грн, виділених на ремонт доріг
Новини України Укравтодордороги
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся