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Уряд створив гарячу лінію для підприємців

Новини » Суспільство     09.12.2019 - 19:24
Уряд створив гарячу лінію для підприємців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поки гаряча лінія працюватиме у режимі онлайн-чату

У понеділок, 9 грудня, в Україні запрацювала гаряча лінія для підприємців, яка допомагатиме в питання, що стосуються бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства цифрової трансформації у Facebook.

Як повідомляється, гаряча лінія буде цілодобово надавати допомогу підприємцям у вирішенні питань, пов'язаних зі створенням, діяльністю та закриттям бізнесу. Наразі лінія працюватиме у тестовому режимі онлайн-чату.

"Гаряча лінія цілодобова, тому ставити запитання можна у будь-який зручний час. Стартуємо в тестовому режимі онлайн-чату. В найближчих планах - запустити ще телефонну лінію та чат-бота", - заявили у Мінцифрі.

Електронна гаряча лінія для підприємців працює за адресою - https://thedigital.gov.ua/hotline

Уряд створив гарячу лінію для підприємців

Нагадаємо, раніше Державна митна служба запустила у тестовому режимі електронний сервіс для скарг на діяльність митниці. У відомстві зазначали, що розгляд скарг щодо роботи нової митниці буде тривати до п'яти робочих днів.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство цифрової трансформації запустило сайт для вимірювання швидкості інтернету в Україні. За допомогою сайту міністерство хоче отримати інформацію про реальний стан покриття інтернету в країні.

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