В Україні запускають Реєстр імпортозаміщення та кооперації в ОПК

Реєстр дозволить активізувати процеси імпортозаміщення в оборонному комплексі

Кабинет министр Украины утвердил запуск Государственного реестра импортозамещения и кооперации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В правительстве подчеркивают, что реестр разработан для активизации процессов импортозамещения и развития кооперации предприятий ОПК Украины. Реализация проекта позволит сформировать единую базу данных производителей и пользователей продукции оборонного назначения, поставки которой в Украину полностью или частично остановлены.

Также предусматривается, что единая база таких производителей поможет расширить кооперацию между ними, что сможет загрузить собственные производственные мощности и улучшит освоение производства новой продукции. Утвержденный сегодня порядок определяет требования к информации, которая подается предприятиями для включения их в Реестр. Внесение информации и сведений о предприятиях ОПК и ведения самой базы осуществляет Минэкономразвития.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Израиль договорились о сотрудничестве в сфере вооружения.

Отметим, в январе парламент одобрил закон о прямой закупке услуг оборонного назначения.