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В Україні заборонять висаджувати дерева впритул до сусідньої ділянки

Новини » Суспільство    17.05.2019 - 11:35
В Україні заборонять висаджувати дерева впритул до сусідньої ділянки
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінімальна відстань повинна бути 4-6 метрів

В Україні встановлять мінімальну відстань, на якій дозволяється висаджувати дерева в новій садибній забудові. Як повідомляє прес-служба Мінрегіону, відповідна норма міститься у проекті оновленого ДБН "Планування та забудова територій", який вже затверджений і буде опублікований найближчим часом.

Як зазначили в прес-службі, мова йде лише про ті сторони земельних ділянок, які є суміжними з сусідськими. На сторону, яка межує, наприклад, з вулицею, ці норми не будуть розповсюджуватися.

Згідно з проектом ДБН, мінімальна відстань від межі суміжної земельної ділянки до кущів, які висаджуються, має складати 1 м, до стовбурів дерев - не менше 4-6 м в залежності від крони, але не менше половини її діаметру.

"Для прикладу, якщо крона дерева складає в середньому 10 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію", - йдеться в повідомленні.

Також, щоб не провокувати додаткові конфлікти, власники сусідніх земельних ділянок мають вживати низку заходів, наприклад, підрізати гілки дерев, щоб ті не заважали та не переходили на сусідню земельну ділянку.

Нагадаємо, що у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.

Відзначимо, що нові будівельні норми, передбачають обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту українських доріг.

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