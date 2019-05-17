В Украине запретят высаживать деревья вплотную к соседнему участку

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минимальное расстояние должно быть 4-6 метров

В Украине установят минимальное расстояние, на котором разрешается высаживать деревья в новой усадебной застройке. Как сообщает пресс-служба Минрегиона, соответствующая норма содержится в проекте обновленных ГСН "Планировка и застройка территорий", который уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время.

Как отметили в пресс-службе, речь идет лишь о тех сторонах земельных участков, которые являются смежными с соседскими. На сторону, которая граничит, например, с улицей, эти нормы не будут распространяться.

Согласно проекту ГСН, минимальное расстояние от границы смежного земельного участка до кустарников, должно составлять 1 м, до стволов деревьев - не менее 4-6 м в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.

"Для примера, если крона дерева составляет в среднем 10 метров, то расстояние от границы соседнего участка должна составлять не менее 5 метров, чтобы его ветки не заходили на соседнюю территорию", - говорится в сообщении.

Также, чтобы не провоцировать дополнительные конфликты, собственники соседних земельных участков должны принимать ряд мер, например, подрезать ветки деревьев, чтобы те не мешали и не переходили на соседний земельный участок.

Напомним, что в новых государственных строительных нормах (ГБН), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га.

Отметим, что новые строительные нормы, предусматривающие обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос во время нового строительства, реконструкции и капитального ремонта украинских дорог.