Міські служби демонтують будівельний кран на місці скандальної забудови на Андріївському, - КМДА

Фото: будівництво на Андріївському узвозі (kyivcity.gov.ua)

У КМДА зазначили, що у "охоронців" будівництва вилучили 7 одиниць травматичної зброї

У Києві сьогодні вранці, 24 листопада, міські служби у співпраці зі столичною поліцією почали прибирати незаконно розміщений будівельний кран на місці скандальної забудови на Андріївському узвозі, 14-16. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє прес-служба КМДА.

"Інтереси міста будуть захищені! Кран на Андріївському демонтують. Місто робило все, щоб забудовник дотримувався норм забудови в історичному центрі. Раніше мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи по зведенню скандальної будівлі на Андріївському узвозі 14-16 до повного узгодження проекту з Містобудівною радою та громадськістю. Відбулося це під час зустрічі з громадськістю, профільними службами КМДА і представником забудовника. Попри це будівництво не припинилося. Сьогодні зранку розпочався демонтаж незаконно розміщеного будівельного крану, аби звільнити проїжджу частину. У "охоронців" будівництва столична поліція вилучила 7 одиниць травматичної зброї і затримала молодиків", - повідомив заступник голови КМДА.

Він також наголосив, що вимоги міста залишаються незмінними.

"Якщо забудовник не зробить макет будівлі за скорегованим проектом і не представить його разом з усіма дозвільними документами, що засвідчують законність будівництва, Містобудівній раді столиці, місто винесе на сесію Київради питання про розірвання договору оренди земельної ділянки. Андріївський узвіз - це візитівка столиці. І нахабно зводити "монстрів" в історичному центрі місто не дозволить. Давайте поважати і любити наше місто!", - підкреслив Мондриївський.