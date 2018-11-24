ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Міські служби демонтують будівельний кран на місці скандальної забудови на Андріївському, - КМДА

Новини » Надзвичайні події    24.11.2018 - 13:26
Міські служби демонтують будівельний кран на місці скандальної забудови на Андріївському, - КМДА
Фото: будівництво на Андріївському узвозі (kyivcity.gov.ua)

У КМДА зазначили, що у "охоронців" будівництва вилучили 7 одиниць травматичної зброї

У Києві сьогодні вранці, 24 листопада, міські служби у співпраці зі столичною поліцією почали прибирати незаконно розміщений будівельний кран на місці скандальної забудови на Андріївському узвозі, 14-16. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє прес-служба КМДА.

"Інтереси міста будуть захищені! Кран на Андріївському демонтують. Місто робило все, щоб забудовник дотримувався норм забудови в історичному центрі. Раніше мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи по зведенню скандальної будівлі на Андріївському узвозі 14-16 до повного узгодження проекту з Містобудівною радою та громадськістю. Відбулося це під час зустрічі з громадськістю, профільними службами КМДА і представником забудовника. Попри це будівництво не припинилося. Сьогодні зранку розпочався демонтаж незаконно розміщеного будівельного крану, аби звільнити проїжджу частину. У "охоронців" будівництва столична поліція вилучила 7 одиниць травматичної зброї і затримала молодиків", - повідомив заступник голови КМДА.

Він також наголосив, що вимоги міста залишаються незмінними.

"Якщо забудовник не зробить макет будівлі за скорегованим проектом і не представить його разом з усіма дозвільними документами, що засвідчують законність будівництва, Містобудівній раді столиці, місто винесе на сесію Київради питання про розірвання договору оренди земельної ділянки. Андріївський узвіз - це візитівка столиці. І нахабно зводити "монстрів" в історичному центрі місто не дозволить. Давайте поважати і любити наше місто!", - підкреслив Мондриївський.

У центрі Києва обмежили рух транспорту у зв'язку з новорічними святами У Києві поліція вилучила у перехожого партію наркотиків
Новини України КМДАКиївстроительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся