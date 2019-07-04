В Україні заборонили висаджувати дерева впритул до сусідньої ділянки

Новою редакції державних будівельних норм встановлено мінімальну відстань від межі земельної ділянки, суміжної з сусідським, на якій дозволено висаджувати дерева або кущі. Про це повідомляє прес-служба Минрегіону.

Як відзначили в прес-службі, норми стосуються лише нової садибної та дачної забудови та вступають в силу з 1 жовтня 2019 року. На інші сторони, наприклад, що межують із вулицею, ці норми не поширюються.

Згідно з новими нормами ДБН, мінімальна відстань від межі суміжної земельної ділянки до кущів, повинне становити 1 м, до стовбурів дерев - не менше 4-6 м в залежності від крони, але не менше половини її діаметра.

"Для прикладу, якщо крона дерева становить у середньому 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки повинна складати не менше 4,5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію", - йдеться в повідомленні.

Також для уникнення і провокації додаткових конфліктних ситуацій власники суміжних садибних ділянок мають вживати необхідні заходи. Наприклад, підрізати гілки дерев, щоб ті не заважали та не переходили на сусідню земельну ділянку тощо.

Нагадаємо, що в нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.

Відзначимо, що нові будівельні норми, які передбачають обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту українських доріг, набрали чинності у 2018 році.