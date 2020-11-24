В Україні зайняті трохи більше половини лікарняних ліжок для COVID-19

В Україні станом на 24 листопада заповнені 53,4% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Всього в країні введено 53 560 таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найгірша ситуація спостерігається у Полтавській (зайняті 75,5%), Запорізькій (66,8%), Черкаській (66,1%), Миколаївській (65,6%) та Чернігівській (62%) областях. У Києві заповнені 57,5% лікарняних ліжок.

Найменше заповнені лікарняні ліжка в Херсонській (19,1%), Луганській (25,3%), Тернопільській (41,7%), Сумській (46,5%) та Житомирській (48,2%) областях.

При цьому в країні продовжує зростати показник захворюваності COVID-19. Зараз в Україні цей показник становить 443,2 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області - 808,9. У Києві показник становить 538,7.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ планує збільшити кількість ліжок для інфікованих коронавірусом до 90 тисяч.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що ситуація з числом ліжок для COVID-19 у країні контрольована.