МОЗ контролює ситуацію з ліжками для хворих COVID-19, - Степанов

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) запевнили, що ситуація з кількістю ліжок для заражених коронавірусом в країні контрольована. У МОЗ є розуміння щодо збільшення кількості ліжок для хворих COVID-19.

Про це заявив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

Він запевняє, що влада розуміє, як діяти далі.

"Ситуація повністю контрольована, від початку і до кінця. У нас є чітке розуміння щодо збільшення кількості ліжок, це розуміння втілено в нормативні акти, виділяються потрібні кошти, як на сам процес лікування, так і на забезпеченість ліжок і обладнання", - заявив він.

Зазначимо, що в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже в двох областях. В середньому по країні заповнені 52% таких ліжок.

Нагадаємо, у президента України Володимира Зеленського не виключили введення в Україні повного локдауна. Обмеження можуть посилити, якщо українці не будуть дотримуватися карантину вихідного дня.