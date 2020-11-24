В Украине заняты чуть более половины больничных кроватей для COVID-19

В Украине по состоянию на 24 ноября заполнены 53,4% больничных кроватей для пациентов с коронавирусом. Всего в стране введено 53 560 таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая плохая ситуация наблюдается в Полтавской (заняты 75,5%), Запорожской (66,8%), Черкасской (66,1%), Николаевской (65,6%) и Черниговской (62%) областях. В Киеве заполнены 57,5% больничных коек.

Меньше всего заполнены больничные койки в Херсонской (19,1%), Луганской (25,3%), Тернопольской (41,7%), Сумской (46,5%) и Житомирской (48,2%) областях.

При этом в стране продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас в Украине этот показатель составляет 443,2 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 808,9. В Киеве показатель составляет 538,7.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав планирует увеличить число коек для инфицированных коронавирусом до 90 тысяч.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что ситуация с числом кроватей для COVID-19 в стране контролируемая.