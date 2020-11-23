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У двох областях лікарняні ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 70%

Україна, Понеділок 23 листопада 2020 11:03
У двох областях лікарняні ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 70%
Фото: медики (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Полтавській і Черкаській областях лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. При цьому в середньому в країні такі ліжка заповнені на 52%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Полтавській області лікарняні ліжка зайняті на 73,6%, у Черкаській області - на 73,2%. У Києві цей показник становить 55,6%. Найкраща ситуація в Херсонській (19%), Луганській (23,5%), Тернопільська (40,4%), Житомирська (45,6%) та Сумській (46%) областях.

Також в країні продовжує зростати показник захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 23 листопада в Україні цей показник становить 437,6 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області - 781,2. У Києві показник становить 516.

Всього в країні введено 53 445 ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили майже 11 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше в Києві, Дніпропетровській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в країні збільшується число хворих COVID-19, що потребують госпіталізації.

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