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В Україні не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи, - МОЗ

Фото: в Україні не зафіксовано жодного випадку мавп віспи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні випадків захворювання на мавпячу віспу не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров’я.

"В Україні вірус мавпячої віспи внесений до Переліку біологічних патогенних агентів, що підлягають епідеміологічному нагляду", - йдеться в повідомленні.

Наразі українські епідеміологи оцінюють ризик можливого спалаху цього захворювання в Україні.

Нагадаємо, останні кілька днів у країнах Європи фіксують спалах віспи мавп. Випадки захворювання виявили у Великобританії, Іспанії, Франція, Швеції та Португалії.

Відзначимо, крім європейських країн мавпячу віспу виявили в Австралії.

Детальніше про симптоми та передачу захворювання - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Віспа мавп